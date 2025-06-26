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Общество

МВД Казахстана ответило на просьбы простить нетрезвых водителей

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 20:07 Фото: unsplash
Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев 26 июня ответил на просьбы простить водителей, которые ранее садились пьяными за руль, и вернуть им право на управление автотранспортом, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев отметил, что сейчас водители, лишенные ранее водительских прав за пьяное вождение, просят амнистировать их.

"Они привлекаются к ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Санкция предусматривает арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет", – напомнил он.

Однако, по словам главы КАП, в обществе высказываются разные предложения. Одни говорят, что надо их амнистировать, другие говорят, что нужно смягчить ответственность.

"В СМИ и соцсетях шло бурное обсуждение, и мы следили за комментариями. 90% населения против этих мер. Народ понимает, что он управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, что он потенциальный преступник, а кто шумит? Те, кто управлял пьяным автомобилем. А о чем ты думал до этого? Они взрослые люди, совершеннолетние, закон знают и зная, нарушают. А сейчас говорят: "Мы лишились возможности заработка и так далее". Не будет амнистии – это принципиальная позиция МВД", – резюмировал спикер.

19 февраля депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин предложил смягчить наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

25 февраля 2025 года Кайсар Султанбаев заявил, что в Казахстане за ответственность за это правонарушение соразмерная. Тогда как в Японии кроме "пьяного" водителя привлекают к ответственности еще и членов семьи.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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