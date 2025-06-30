Судью Таткееву объявили в розыск: ее подозревают в мошенничестве

Экс-судья города Астана Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск, сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

"В случае обнаружения местонахождения либо получении информации о местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить инициатору розыска в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции по следующим телефонам: 1424 – Call-центр, 8-7172-90-92-60 – дежурная часть, 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33", – сказал Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что за предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемой, вознаграждение и анонимность гарантируются.

53-летнюю Карлыгаш Таткееву разыскивает Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.



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