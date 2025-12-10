Казахстан объявил в розыск мужа и свекровь убитой казахстанки в Германии
Ориентировка размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры.
Фото: qamqor.gov.kz/criminals
По официальным данным, инициатором выступило Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана.
В розыск был объявлен супруг погибшей Александр Донцов, а также его мать – Наталья Донцова.
Также известно, что розыскное дело зарегистрировано 9 декабря 2025 года в области Жетысу.
10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города.
Следствие пока не установило подозреваемого в убийстве 40-летней казахстанки, однако известны некоторые подробности последних дней жизни Сайлыбаевой.
13 ноября 2025 года вице-министр внутренних дел Санжар Адилов рассказал новые подробности по делу.