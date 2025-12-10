#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Происшествия

Казахстан объявил в розыск мужа и свекровь убитой казахстанки в Германии

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 13:55 Фото: Zakon.kz
Казахстанские правоохранители объявили в розыск мужа и свекровь жестоко убитой более года назад в Германии экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой, сообщает Zakon.kz.

Ориентировка размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры.

Фото: qamqor.gov.kz/criminals

По официальным данным, инициатором выступило Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана.

В розыск был объявлен супруг погибшей Александр Донцов, а также его мать – Наталья Донцова.

Также известно, что розыскное дело зарегистрировано 9 декабря 2025 года в области Жетысу.

10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города.

Следствие пока не установило подозреваемого в убийстве 40-летней казахстанки, однако известны некоторые подробности последних дней жизни Сайлыбаевой.

13 ноября 2025 года вице-министр внутренних дел Санжар Адилов рассказал новые подробности по делу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пропавшая в Германии казахстанка могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови
00:01, 11 июня 2024
Пропавшая в Германии казахстанка могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови
В Алматы похоронили убитую в Германии казахстанку
20:39, 29 июня 2024
В Алматы похоронили убитую в Германии казахстанку
Ножевые ранения на руках, шее и лице – BILD об убитой в Германии казахстанке
17:41, 20 июня 2024
Ножевые ранения на руках, шее и лице – BILD об убитой в Германии казахстанке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: