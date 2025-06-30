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Общество

В Астане началась охота на мопеды и скутеры из-за роста нарушений

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 00:09 Фото: pexels
В столице Казахстана усилены меры контроля за мототранспортом в связи с ростом нарушений правил дорожного движения и увеличением числа ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 30 июня в пресс-службе департамента полиции Астаны, в летний период фиксируется всплеск использования мопедов, скутеров и мотоциклов, что сопровождается резким ростом административных правонарушений. С начала года зафиксировано порядка 3000 нарушений, связанных с управлением мопедами, и более 4800 – в отношении водителей электросамокатов.

По информации ведомства, в ходе рейдов сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции выявлено множество нарушений. Так, в минувшие выходные был задержан водитель мопеда, управлявший транспортным средством с подложными регистрационными номерами. В его отношении приняты административные меры.

Полицейские акцентируют внимание на необходимости наличия водительских прав, регистрационных документов, а также шлемов и защитной экипировки. В рамках профилактики проводятся разъяснительные беседы с водителями.

"Мототранспорт относится к категории средств повышенной опасности. Каждое нарушение может повлечь серьезные последствия вплоть до угрозы жизни. Профилактика – это не только контроль, но и вклад в общую безопасность", – подчеркнули в департаменте.

В полиции также призвали граждан сообщать о фактах грубых нарушений и опасного поведения на дорогах.

Ранее полиция Алматы рассказала о ситуации с мопедами в городе после старта их обязательной регистрации. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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