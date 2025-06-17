К чему привело ужесточение контроля за мопедистами в Алматы

Полиция Алматы рассказала о ситуации с мопедами в городе после старта их обязательной регистрации, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя городского Департамента полиции (ДП) Салтанат Азирбек, ситуация с эксплуатацией мопедов стабилизировалась.

По официальной информации, на сегодняшний день порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории. Случаи управления мопедами без госномеров и прав фиксируются все реже.

"С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные требования, согласно которым все мопеды подлежат обязательной регистрации, должны иметь государственный номер, техпаспорт, страховой полис. Управлять ими разрешено только при наличии водительских прав соответствующей категории", – напомнила Салтанат Азирбек на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы.

В полиции также отмечают, что среди наиболее частых нарушений остаются:

– несоблюдение требований дорожных знаков;

– пересечение сплошной линии разметки;

– нарушения при перестроении;

– установка нештатного оборудования – ярких фар и громких глушителей, не соответствующих техническим регламентам.

"Многие водители объясняют переоборудование тем, что заводское освещение на мопедах недостаточно яркое. Однако установка мощных фар и прямоточных глушителей без соответствующих разрешений запрещена", – пояснила спикер.

Так, с 5 апреля к административной ответственности привлечено более 5 000 водителей мопедов за нарушение правил дорожного движения. Порядка 2000 транспортных средств отправили на штрафстоянки.

В целом, по данным Процессингового центра управления административной полиции, в Алматы уже зарегистрировано свыше 15 тысяч мопедов.

В полиции подчеркнули, что значительная часть водителей мопедов – это иностранные граждане, задействованные в сфере курьерской доставки.

При этом сотрудники полиции поблагодарили сознательных граждан, которые своевременно зарегистрировали транспортные средства и строго соблюдают ПДД.

Ранее в полиции рассказывали, что менее чем за месяц с момента вступления в силу новых требований в Алматы зарегистрировали более 2600 нарушений ПДД водителями мопедов. Более 800 мопедов и мотоциклов водворили на штрафстоянку.