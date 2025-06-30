Жуткие издевательства над детьми в коррекционном центре Костаная попали на видео

В Костанае полицейские начали расследование по фактам насилия над детьми в одном из детских коррекционных учреждений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 30 июня телеканал "КТК", поводом для возбуждения уголовного дела стали видеозаписи с камер наблюдения, на которых, как утверждают родители, зафиксированы случаи физического насилия со стороны сотрудников учреждения. На кадрах видно, как воспитатели применяют силу к детям, в том числе наносят удары руками и ногами, а также принуждают малышей к длительному сну.





"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное, всестороннее и полное установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", – сообщил дознаватель УД ДП Костанайской области Алишер Кушекбаев.

Отмечается, что инцидент получил огласку после того, как одна из воспитанниц центра была доставлена в больницу с травмой головы. Родители самостоятельно изучили записи с камер наблюдения и обратились в правоохранительные органы.

По их словам, в учреждении детей заставляли спать по несколько часов подряд, плохо кормили и заменяли занятия просмотром мультфильмов.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В социальных сетях 18 июня 2025 года появились жестокие кадры избиения ребенка в одном из детских садов Астаны.