Очень сильная жара до +46°С, грозы и ливни накроют Казахстан: прогноз погоды на июль

Синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на июль 2025 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в июле на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельные дни ливневого характера, с грозами, градом, шквалистым ветром.

В южной половине республики прогнозируется сильная жара и очень сильная жара, не исключены пыльные бури.

На западе (Западно-Казахстанская область) страны с влиянием малоподвижного циклона в первой половине первой декады температурный фон сохраняется днем в пределах +18+26°С, к концу декады – потеплеет до +28+33°С.

В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от +25+33°С до +30+38°С.

В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25+35°С, затем понизится до +18+23°С, на востоке Казахстана наиболее жаркий период прогнозируется в середине декады, воздух прогреется днем до +30+38°С.

В период 1-5 июля на юге, юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +15+22°С до +25+30°С, днем от +30+39°С до очень сильной жары +40+46°С. Лишь в конце декады ожидается спад жары . С прогнозом повышенного температурного фона в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во второй и третьей декадах июля в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться:

на западе, юге, юго-востоке, в центре – до +33+42°С ,

, на крайнем юге – до +46°С ,

, в более прохладные дни понижаться до +23+28°С.

В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха:

ночью от +15+23°С до +7+12°С ,

, днем от +32+39°С до +18+23°С.

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