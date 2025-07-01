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Общество

Очень сильная жара до +46°С, грозы и ливни накроют Казахстан: прогноз погоды на июль

Очень сильная жара до +46°С, грозы и ливни накроют Казахстан: прогноз погоды на июль, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 10:49 Фото: unsplash
Синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на июль 2025 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в июле на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельные дни ливневого характера, с грозами, градом, шквалистым ветром.

В южной половине республики прогнозируется сильная жара и очень сильная жара, не исключены пыльные бури.

На западе (Западно-Казахстанская область) страны с влиянием малоподвижного циклона в первой половине первой декады температурный фон сохраняется днем в пределах +18+26°С, к концу декады – потеплеет до +28+33°С.

В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от +25+33°С до +30+38°С.

В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25+35°С, затем понизится до +18+23°С, на востоке Казахстана наиболее жаркий период прогнозируется в середине декады, воздух прогреется днем до +30+38°С.

В период 1-5 июля на юге, юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +15+22°С до +25+30°С, днем от +30+39°С до очень сильной жары +40+46°С. Лишь в конце декады ожидается спад жары. С прогнозом повышенного температурного фона в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во второй и третьей декадах июля в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться:

  • на западе, юге, юго-востоке, в центре – до +33+42°С,
  • на крайнем юге – до +46°С,
  • в более прохладные дни понижаться до +23+28°С.

В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха:

  • ночью от +15+23°С до +7+12°С,
  • днем от +32+39°С до +18+23°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 10:49
На Казахстан надвигается очередной циклон: какой будет погода в начале июля

Ранее синоптики предупредили жителей Алматы, Актобе и Астаны о неблагоприятных метеорологических условиях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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