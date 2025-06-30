На Казахстан надвигается очередной циклон: какой будет погода в начале июля
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в ближайшие три дня – 1, 2 и 3 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на Казахстан надвигается очередной циклон.
"Погоду большей части территории республики будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, 1 июля на западе, востоке, 3 июля на северо-западе РК – сильные дожди с выпадением града".РГП "Казгидромет"
Лишь в центре, на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков.
"Также ожидается усиление ветра на западе, юге страны с пыльными бурями".РГП "Казгидромет"
По данным синоптиков, столбики термометров в дневное время достигнут отметки сильной жары:
- на юго-востоке – до +35+39°С,
2-3 июля
- в центре – до +35+38°С,
- на юге – до +40+44°С,
3 июля
- на севере страны – до +30+35°С.
Ранее синоптики обратились к жителям Алматы и еще трех городов с предупреждением.
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