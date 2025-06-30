На Казахстан надвигается очередной циклон: какой будет погода в начале июля

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в ближайшие три дня – 1, 2 и 3 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на Казахстан надвигается очередной циклон. "Погоду большей части территории республики будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, 1 июля на западе, востоке, 3 июля на северо-западе РК – сильные дожди с выпадением града". РГП "Казгидромет" Лишь в центре, на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков. "Также ожидается усиление ветра на западе, юге страны с пыльными бурями". РГП "Казгидромет" По данным синоптиков, столбики термометров в дневное время достигнут отметки сильной жары: на юго-востоке – до +35+39°С, 2-3 июля в центре – до +35+38°С ,

, на юге – до +40+44°С, 3 июля на севере страны – до +30+35°С. Материал по теме Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на последний день июня Ранее синоптики обратились к жителям Алматы и еще трех городов с предупреждением.

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