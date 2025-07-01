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Общество

Художница из Алматы превратила ямы на дорогах в искусство

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:36 Фото: Zakon.kz
Молодая казахстанская художница Анелия Бекбас представила несколько новых работ, которые сразу же нашли отклик у ее аудитории. Серия фотографий посвящена актуальной теме – ремонту дорог в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация размещена на странице деятеля искусств в Instagram 30 июня 2025 года. В своих работах автор с юмором подошла к теме, изобразив характерных персонажей в роли помощников дорожных служб.

"Мои персонажи вышли на помощь", – уточнила автор.

Пользователи Казнета моментально отреагировали. Судя по их отзывам, им весьма приглянулся такой творческий подход.

  • Социалка, круто.
  • Как круто!
  • Керемет!
  • Прикольно.

Также ранее мы сообщали, что в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан в Алматы вводятся временные ограничения движения. Поэтому с 08:00 до 22:00 1 июля 2025 года движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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