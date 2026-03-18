Общество

Известный фотограф поймал ночь Алматы: световые трассы или автомобильная битва

дороги, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 11:49 Фото: Instagram/dots_foto
Дмитрий Доценко постарался в размещенных фотографиях передать ритм и свет ночных дорог Алматы. Работа известного фотографа нашла большой отклик среди его аудитории, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, Доценко признался в любви к Алматы.

"Красивый у нас город. Я люблю наблюдать его таким, когда здания зажигают подсветку, а улицы наполняются светом автомобильных фар. Машины едут по проспектам, оставляя за собой световые следы – и в этом есть какое-то волшебство. Светопись, которую можно увидеть и поймать на фотографию с помощью длинной выдержки и штатива".Дмитрий Доценко

Особенно, уточнил фотограф, ему нравятся световые реки.

"В них чувствуется движение и ритм ночного города. Мы не любим пробки – и это правда. Но если посмотреть иначе, в них ведь тоже есть жизнь. Поток машин, и в каждой – человек, своя история, своя судьба, свои мысли. И все это, сливаясь, превращается в единый световой поток. Все мы часть этого города. Кто-то родился здесь, кто-то приехал, а кто-то лишь на мгновение проносится по этим магистралям".Дмитрий Доценко

Он уверен, что каждый оставляет свой след, свою световую линию, из которых складывается образ и даже история Алматы.

Если одни пользователи после просмотра заявили, что их завораживает красота городской ночи, то другие отметили, что это не поток, это автостоянка.

14 марта Доценко фотографиями смог показать красоту гор Алматы после весеннего снегопада.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ночная Астана после дождя восхитила Казнет
"Спектакль на небе": фото затмения от Дмитрия Доценко покорили Казнет
"Сбросить груз и негатив": фото Дмитрия Доценко показали магические вершины Алматы
В России отметили главные события второго тура КПЛ
"Ордабасы" презентовал звёздного легионера из сборной Ганы
Елена Рыбакина очаровала образом на вечеринке перед Miami Open
В России оценили текущее состояние игры Медведева
