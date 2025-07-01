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Общество

В столичном районе "Байконыр" на месте пустыря появился современный сквер

Открытие сквера, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 14:09 Фото: акимат города Астаны
В столичном районе "Байконыр" состоялось торжественное открытие нового сквера по улице Ахмета Жубанова.

Открытие прошло в праздничной атмосфере, передает официальный сайт столичного акимата. Для горожан подготовили концертную программу с участием творческих коллективов и активистов.

Ранее на месте сквера была пустующая территория. Теперь же — современная зона отдыха с зелеными насаждениями, пешеходными дорожками и парковкой. Площадь сквера составила более 7 тысяч квадратных метров. В ходе благоустройства уложили более 3 тысяч м² асфальта, 4 тысячи м² брусчатки, установили уличное освещение, скамейки и урны.

Фото: акимат города Астаны

Для автомобилистов обустроили парковку на 170 машиномест. Особое внимание уделили безопасности — теперь к школе №5 появился полноценный удобный заезд.

"Мы решили важную инфраструктурную задачу — сделали доступ к учебному заведению безопасным и комфортным", — отметил аким района "Байконыр" Талгат Рахманберді.

Фото: акимат города Астаны

Также на территории сквера высадили около 10 тысяч зеленых насаждений и смонтировали систему полива, охватывающую почти 7 тысяч м².

"Стал свидетелем открытия. Очень приятно, что на месте пустыря теперь ухоженная и уютная зона отдыха", — поделился горожанин Марсель Утегенов.

Фото: акимат города Астаны

Напомним, в Астане в текущем году благоустроят около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Часть работ уже завершена.

Фото: акимат города Астаны

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Айсулу Омарова
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