Балхаш меняется: ремонт сетей и дорог решит старые коммунальные проблемы

Впервые в Балхаше взялись за масштабные работы по модернизации инженерной инфраструктуры.

За два года в городе обновлено более 80 километров коммунальных сетей, модернизированы насосные станции, идет реконструкция старого канализационного коллектора.

"Мы существенно снизили износ тепловых и водопроводных сетей, что повысило надежность снабжения и уменьшило количество аварий", — отметил аким Балхаша Сапар Сатаев.

Отремонтировано 32 километра теплотрасс, включая восстановление магистральных систем и внутриквартальных сетей. В этом году планируется обновить еще почти 24 километра, из которых треть уже заменена.

Фото: акимат Карагандинской области

Обновили также 44 километра водопроводных сетей. Сейчас идет замена еще 23 километров, проект планируют завершить в следующем году.

Модернизирована главная насосная станция: заменены трансформаторы, отремонтированы скважины. Это повысило производительность и позволило сократить энергозатраты.

"В прошлом году при поддержке областного бюджета мы начали реконструкцию канализационного коллектора, и уже обновили более семи километров сетей. Проблема системы водоотведения, которая годами оставалась нерешенной, сдвинулась с мертвой точки. Эта работа будет продолжена, — подчеркнул Сапар Сатаев.

Улучшения коснулись и электроснабжения: только за прошлый год отремонтировано 17 километров линий и девять трансформаторов. В этом году обновлено еще 12 километров сетей, заменено восемь трансформаторов.

Фото: акимат Карагандинской области

Там, где уже закончены инженерные работы, приводят в порядок и дороги. Ремонтом охвачено 16 километров на десяти улицах. Начат средний ремонт участка к району Шиляуыз – уже уложен первый слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме коммуникаций, в городе приводят в порядок дворы и устанавливают новые остановки. В этом году обновят 11 дворов, отремонтируют крыши и фасады 94 домов. Появятся новые контейнеры для мусора и удобные площадки для сбора отходов.

Город украшают новые зеленые насаждения — уже высажено 6200 деревьев.

Фото: акимат Карагандинской области

Все участки подключили к автополиву, подрядчик взял на себя гарантийные обязательства по уходу за насаждениями на три года.

"Понимаем, что сейчас горожанам и туристам неудобно из-за масштабных работ. Но это необходимо, чтобы решить вопросы с перебоями со снабжением водой и теплом. Просим всех отнестись с пониманием и немного потерпеть", — отметил аким Балхаша Сапар Сатаев.

Чтобы принять больше гостей и сделать поездки удобнее, в городе продолжается реконструкция аэропорта. Он станет просторнее, будут расширены залы прилета и вылета.

Исторический облик здания при этом сохраняется. После модернизации пропускная способность аэропорта вырастет более чем на 30%, расширится география полетов.

Также в городе обновили здание железнодорожного вокзала.

Фото: акимат Карагандинской области

В целом улучшается туристическая инфраструктура. Идет реконструкция набережной и городского пляжа.

Кроме того, для обеспечения централизованным водоснабжением в турпоселках Торангалык и Шубартюбек идет строительство магистрального водовода Балхаш — Торангалык.