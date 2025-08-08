В Алматы при пожаре в жилом доме спасли свыше 25 человек
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 8 августа, в микрорайоне Зердели Алатауского района Алматы произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, горели мебель и личные вещи на площади около 15 квадратных метров. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию жильцов.
Всего были эвакуированы и спасены 27 человек. Из них 15 человек выведены по лестничному маршу, восемь человек, включая четверых детей, спасены с помощью автолестницы, еще четыре человека были выведены по задымленной лестнице с использованием спасательных колпаков.
Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В кафе в Алмалинском районе Алматы по улице Шевченко разгорелся пожар.
