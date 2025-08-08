#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Происшествия

В Алматы при пожаре в жилом доме спасли свыше 25 человек

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 17:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 8 августа, в микрорайоне Зердели Алатауского района Алматы произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, горели мебель и личные вещи на площади около 15 квадратных метров. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию жильцов.

Всего были эвакуированы и спасены 27 человек. Из них 15 человек выведены по лестничному маршу, восемь человек, включая четверых детей, спасены с помощью автолестницы, еще четыре человека были выведены по задымленной лестнице с использованием спасательных колпаков.

Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В кафе в Алмалинском районе Алматы по улице Шевченко разгорелся пожар

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
