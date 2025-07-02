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Общество

В Астане за водителями автобусов будут следить новые камеры

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 15:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Старший инспектор отдела дорожной и технической инспекции Управления административной полиции ДП Астаны Максат Имашов в кулуарах НПП "Атамекен" 2 июля 2025 года рассказал о планах установить в автобусах видеокамеры, которые будут следить за водителями, передает корреспондент Zakon.kz.

Максат Имашов сообщил, что в маршрутных автобусах установлены камеры слежения за действиями водителя.

"Сейчас планируем охватить все автобусы, именно общественный транспорт, чтобы наблюдать за водителем, чтобы он не отвлекался на телефон. Ежедневно при патрулировании сотрудниками полиции проводится проверка состояния этих камер. Кроме того, при выпуске на линию общественного транспорта из автопарков проводится проверка технического состояния автобуса, а также проверяют состояние данной камеры – чтобы они работали, чтобы не были закрыты жевательными резинками, чтобы такого не допускалось", – добавил спикер.

10 июня 2025 года председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин рассказал, могут ли водителям автобусов запретить пользоваться мобильными телефонами во время работы.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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