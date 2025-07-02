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Общество

Могут ли ограничить движение грузового транспорта в Астане, рассказали в полиции

Астана, ДТП, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 15:35 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Старший инспектор отдела дорожной и технической инспекции Управления административной полиции ДП Астаны Максат Имашов в кулуарах НПП "Атамекен" 2 июля 2025 года высказался о возможности ограничения движения грузовиков в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Максат Имашов сообщил, что для минимизации рисков наезда на детей скорость движения в районе объектов образования снижена для всех транспортных средств.

"Конкретно в городе ограничить движение всех грузовиков не представляется возможным. Так как коммунальная техника, к примеру, это тоже грузовой транспорт, строительные объекты, очень много тех же школ строится – подвоз материалов к ним тоже производится грузовым транспортом. То есть для того, чтобы полностью ограничить их движение в городе, надо полностью запретить все строительство. Даже для ремонта дорожного полотна привлекается строительная техника, грузовой транспорт", – мотивировал спикер.

27 марта 2025 года председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден ответил на требование астанчан ограничить движение грузовиков по городу либо снизить скорость их передвижения. Такой запрос от жителей столицы возник после смертельного наезда на школьницу.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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