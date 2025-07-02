Жители Астаны выгодно купили сертификаты в фитнес-центр, но их ждало разочарование

Житель Астаны продавал поддельные подарочные сертификаты в фитнес-центр, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы прокуратуры столицы, мужчина был тренером спортивных клубов.



"Путем обмана и злоупотребления доверием продавал самостоятельно изготовленные подарочные сертификаты, не имевшие юридической силы, на годовое посещение одного из популярных фитнес-центров. Он предлагал подарочные сертификаты по привлекательной цене за 150 тыс. тенге, вводя покупателей в заблуждение о подлинности документа, тогда как их реальная стоимость составляла около 700 тыс. тенге", – сообщили в надзорном органе 2 июля 2025 года.

Придя в фитнес-центр, потерпевшие узнавали о недействительности купленных сертификатов. Жертвами преступления стали 24 человека, причиненный ущерб составил более 3,5 млн тенге.

"С учетом возмещения имущественного ущерба потерпевшим и отсутствием отягчающих обстоятельств мошенник осужден к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля", – рассказали в прокуратуре.

Там отмечают, что подобные схемы мошенничества с сертификатами и подарочными картами становятся все более распространенными. Для безопасного получения таких услуг необходимо обращаться к официальным продавцам, в противном случае есть риск стать жертвой мошенников.

Сегодня, 2 июля, также стало известно о задержании астанчанки, которая "заработала" миллионы на продаже несуществующих грантов в вузы.