Астанчанка стала миллионершей на "продаже" образовательных грантов

В Астане женщина заявляла, что через посредников может помочь с получением государственного гранта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Астаны, потерпевшие на подозреваемую выходили через знакомых. Злоупотребляя доверием, она обманула десятки человек. На данный момент выявлено 22 факта, общая сумма ущерба превысила 10 миллионов тенге.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Сарыарка установлена 36-летняя подозреваемая", – сообщили 2 июля 2025 года в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

1 июля полиция Астаны рассказала о другой задержанной – она решила заработать на ложных объявлениях об аренде квартир.