Пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

18 января в районе Сарайшык по улице Ш. Калдаякова на первом этаже семиэтажного жилого дома в парильном помещении фитнес- центра произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Пожар оперативно ликвидирован на площади 7 кв. м. "Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в министерстве. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее крупный пожар потушили в Шымкенте.

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