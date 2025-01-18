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Происшествия

Пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 18:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
18 января в районе Сарайшык по улице Ш. Калдаякова на первом этаже семиэтажного жилого дома в парильном помещении фитнес- центра произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Пожар оперативно ликвидирован на площади 7 кв. м.

"Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в министерстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее крупный пожар потушили в Шымкенте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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