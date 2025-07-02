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Общество

Астанчан попросили не поддаваться панике 3 июля

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 00:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В столичной ТРЦ Keruen city 3 июля пройдут пожарные учения, жителей просят сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля сообщили в ДЧС Астаны. 


"Уважаемые жители и гости столицы. 3 июля 2025 года в 09:00 в торгово-развлекательном центре Keruen city, расположенного по шоссе Коргалжын 1 будут проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара. В связи с этим Департамент по ЧС просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к данным учениям, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию", – говорится в сообщении.

А ранее сообщалось, что в Астане перекроют одну из улиц на правом берегу из-за ремонтных работ. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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