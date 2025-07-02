Астанчан попросили не поддаваться панике 3 июля

В столичной ТРЦ Keruen city 3 июля пройдут пожарные учения, жителей просят сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля сообщили в ДЧС Астаны.





"Уважаемые жители и гости столицы. 3 июля 2025 года в 09:00 в торгово-развлекательном центре Keruen city, расположенного по шоссе Коргалжын 1 будут проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара. В связи с этим Департамент по ЧС просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к данным учениям, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию", – говорится в сообщении.

А ранее сообщалось, что в Астане перекроют одну из улиц на правом берегу из-за ремонтных работ.

