В Астане перекроют одну из улиц на правом берегу из-за ремонтных работ

В столице Казахстана будет временно ограничено движение автотранспорта на участке улицы Амман, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 2 июля в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в связи с проведением среднего ремонта улицы Амман на участке от моста "Марал" до улицы Шарль де Голля со 2 по 4 июля текущего года будет частично перекрыто движение транспорта.

Движение автотранспортных средств на указанном участке будет организовано поэтапно: по одной из сторон дороги в обоих направлениях. Также ожидается частичное перекрытие перекрестка улиц Амман и Шарль де Голля.

В управлении призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в схеме движения и следовать временным дорожным указателям.

Ранее старший инспектор отдела дорожной и технической инспекции Управления административной полиции ДП Астаны Максат Имашов в кулуарах НПП "Атамекен" 2 июля 2025 года высказался о возможности ограничения движения грузовиков в столице. Подробнее можно узнать здесь.

