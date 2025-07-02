#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.29
613.28
6.62
Общество

В Астане перекроют одну из улиц на правом берегу из-за ремонтных работ

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 18:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В столице Казахстана будет временно ограничено движение автотранспорта на участке улицы Амман, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 2 июля в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в связи с проведением среднего ремонта улицы Амман на участке от моста "Марал" до улицы Шарль де Голля со 2 по 4 июля текущего года будет частично перекрыто движение транспорта.

Движение автотранспортных средств на указанном участке будет организовано поэтапно: по одной из сторон дороги в обоих направлениях. Также ожидается частичное перекрытие перекрестка улиц Амман и Шарль де Голля.

В управлении призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в схеме движения и следовать временным дорожным указателям.

Ранее старший инспектор отдела дорожной и технической инспекции Управления административной полиции ДП Астаны Максат Имашов в кулуарах НПП "Атамекен" 2 июля 2025 года высказался о возможности ограничения движения грузовиков в столице. Подробнее можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Циклон принесет непогоду в Казахстан: прогноз на 3 июля
Общество
18:20, Сегодня
Циклон принесет непогоду в Казахстан: прогноз на 3 июля
Жители Астаны выгодно купили сертификаты в фитнес-центр, но их ждало разочарование
Общество
17:50, Сегодня
Жители Астаны выгодно купили сертификаты в фитнес-центр, но их ждало разочарование
Официальные источники прокомментировали информацию о завозе сибирской язвы в Астану
Общество
17:22, Сегодня
Официальные источники прокомментировали информацию о завозе сибирской язвы в Астану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: