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Жителей Уральска попросили не поддаваться панике

Жителей Уральска попросили не поддаваться панике, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:58 Фото: primeminister.kz
Акимат Западно-Казахстанской области выступил с заявлением. Жителей Уральска попросили доверять только официальной информации, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в настоящее время распространяется очень много информации, не соответствующей действительности.

Чтобы избежать домыслов и слухов, специалисты сообщают:

  • все технологическое оборудование, обеспечивающее водоснабжение и отведение сточных вод Уральска, работает в штатном режиме;
  • водоснабжение города обеспечивается из двух источников (поверхностный – река Урал и подземный – Уральское месторождение подземных вод);
  • для предотвращения затопления территорий насосных станций и комплекса водоочистных сооружений проведены работы по отсыпке и укреплению дамб.
"Просим жителей Уральска не поддаваться панике и внимательно следить за информацией из официальных источников".Пресс-служба акимата ЗКО

Днем ранее, 15 апреля, в акимате заявляли, что в ближайшие два-три дня уровень реки Урал может повыситься из-за большого объема воды, который идет из Ириклинского водохранилища России.

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Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область Казахстан Уральск Паводки-2024
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