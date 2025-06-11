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Общество

Сотни казахстанцев погорели на электросамокатном "бизнесе" из США: ущерб 197 млн тенге

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 10:31 Фото: Zakon.kz
Еще в одном регионе Казахстана жители лишились денег, желая заработать на зарубежном стартапе, сообщает Zakon.kz.

Так, Департамент АФМ по Актюбинской области пресек деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology.

"Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников", – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 11 июня 2025 года.

Вкладчикам предлагали ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США – в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялись дополнительные бонусы. 

В результате 115 человек вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.

"Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета", – озвучили детали в АФМ.

На преступные доходы купили две квартиры в Актобе и три автомашины, которые подозреваемые оформили на родственников. С санкции суда на это имущество наложен арест.

Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд. 

В АФМ напомнили, что в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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