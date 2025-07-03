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Культура и шоу-бизнес

6 июля в Казахстане отметят День домбры

Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 15:28 Фото: Zakon.kz
Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры. В этом году праздник выпадает на 6 июля, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве культуры и информации РК отметили, что этот праздник, учрежденный в 2018 году по инициативе президента, способствует укреплению национальной идентичности, пробуждает интерес у молодежи к традиционной культуре и подчеркивает преемственность поколений.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан утвердило план республиканских мероприятий, приуроченных к данному празднику.

"В этом году будет организовано около 300 мероприятий, из которых свыше 200 состоятся в регионах. 6 июля на открытой площадке MEGA Alma-Ata состоится праздничный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Кроме того, на площадке парка Көк Төбе состоится торжественный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы "Dombyra party", – рассказали в министерстве.

В Астане на площадке амфитеатра состоится праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры.

В Национальном музее РК состоится концерт, приуроченный к 100-летию выдающегося композитора Нургисы Тлендиева.

В Жамбылской области на территории археологического парка "Көне Тараз" состоится музыкальный вечер "Ұлттық домбыра күні – баба үніне құрмет".

В Туркестане на площадке историко-культурного музея-заповедника "Азрет Султан" состоится культурно-массовое мероприятие "Домбыра-дастан".

Кроме того, в настоящее время по всей стране проходит челлендж, приуроченный ко Дню домбры, в котором приняли участие около 100 известных деятелей культуры.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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