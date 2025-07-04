"60-градусная жара ожидается в Казахстане" – слухи или правда: комментарий синоптиков

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В социальных сетях и мессенджерах некоторое время гуляет информация, что в Казахстане якобы ожидается 60-градусная жара. Так ли это на самом деле или же это очередная страшилка, рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Синоптики заявили, что это фейк. "В ряде социальных сетей и мессенджеров распространяется недостоверная информация о том, что в ближайшие дни в Казахстане якобы ожидается повышение температуры воздуха до +60°C. РГП "Казгидромет" сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. Призываем граждан сохранять бдительность и получать информацию о погоде исключительно из официальных источников – сайта и официальных страниц РГП "Казгидромет" в социальных сетях", – рассказали в пресс-службе Гидрометцентра в пятницу. Согласно прогнозу, который предоставили синоптики, 5 июля в дневные часы ожидается очень сильная жара: на востоке страны – до +40+42°C ,

, на юге – до +45+46°C ,

, на юго-востоке – до +40+45°C. "В остальных регионах существенных изменений в температурном фоне не прогнозируется". РГП "Казгидромет" Также днем очень сильная жара до +40+42°C прогнозируется: с 9 июля – в Атырауской области,

с 10 июля – в Западно-Казахстанской области,

с 11 июля – в Актюбинской области. "С 11 июля очень сильная жара +43°C ожидается в Мангистауской области", – заключили в пресс-службе Гидрометцентра. Материал по теме Фейковое видео о жаре в 50°С разлетается в Казнете С подробным прогнозом погоды по Казахстану на 5, 6 и 7 июля 2025 года вы можете ознакомиться по ссылке.

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