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Общество

"60-градусная жара ожидается в Казахстане" – слухи или правда: комментарий синоптиков

&quot;60-градусная жара ожидается в Казахстане&quot; – слухи или правда: комментарий синоптиков, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 14:49 Фото: freepik
В социальных сетях и мессенджерах некоторое время гуляет информация, что в Казахстане якобы ожидается 60-градусная жара. Так ли это на самом деле или же это очередная страшилка, рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Синоптики заявили, что это фейк.

"В ряде социальных сетей и мессенджеров распространяется недостоверная информация о том, что в ближайшие дни в Казахстане якобы ожидается повышение температуры воздуха до +60°C. РГП "Казгидромет" сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. Призываем граждан сохранять бдительность и получать информацию о погоде исключительно из официальных источников – сайта и официальных страниц РГП "Казгидромет" в социальных сетях", – рассказали в пресс-службе Гидрометцентра в пятницу.

Согласно прогнозу, который предоставили синоптики, 5 июля в дневные часы ожидается очень сильная жара:

  • на востоке страны – до +40+42°C,
  • на юге – до +45+46°C,
  • на юго-востоке – до +40+45°C.
"В остальных регионах существенных изменений в температурном фоне не прогнозируется".РГП "Казгидромет"

Также днем очень сильная жара до +40+42°C прогнозируется:

  • с 9 июля – в Атырауской области,
  • с 10 июля – в Западно-Казахстанской области,
  • с 11 июля – в Актюбинской области.

"С 11 июля очень сильная жара +43°C ожидается в Мангистауской области", – заключили в пресс-службе Гидрометцентра.

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С подробным прогнозом погоды по Казахстану на 5, 6 и 7 июля 2025 года вы можете ознакомиться по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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