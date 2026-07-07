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Общество

"Казгидромет" раскрыл причину 43-градусной жары в Казахстане

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:59 Фото: unsplash
Сегодня, 7 июля 2026 года, в РГП "Казгидромет" рассказали, каким был июнь 2026 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большей части территории страны в течение месяца преобладала жаркая погода. Лишь в отдельные дни отмечались кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, а местами – с выпадением града.

"Температура воздуха превысила климатическую норму в 1-5 раз. Основной температурный фон составил +30+38°С, а в южных регионах воздух прогревался до +43°С. Причиной такой жары стал вынос сухого тропического воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Однако, как отметили синоптики, запад Казахстана оказался полной противоположностью.

"Здесь в течение июня преобладала прохладная и дождливая погода, а количество выпавших осадков превысило климатическую норму в 2-5 раз".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Такие погодные условия, по данным специалистов, были связаны с влиянием активных Атлантических циклонов, которые определяли характер погоды в этом регионе.

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