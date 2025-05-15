Фейковое видео о жаре в 50°С разлетается в Казнете

Фейковые рассылки на постоянной основе рассылают жители Казахстана друг другу, не проверяя информацию и доверяя незнакомцам. На этот раз в Казнете получило широкую огласку видео, согласно которому Казахстан в 2025 году ждет аномальная жара, сообщает Zakon.kz.

По словам автора ролика, якобы так жарко бывает один раз в 60 лет. Также он отмечает, что будто бы ученые уже предупредили жителей Европы готовиться к высоким температурам от 40 до 50 градусов. Это также относится к Казахстану, России, Украине и Беларуси.

Специалисты Stopfake.kz уверенно подчеркивают: "Это старый фейк".

Такие сообщения об аномальной жаре, которая ожидает Казахстан, появляются каждый год.

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Рассылку уже этого года прокомментировали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

"Информация о том, что Казахстан ожидает аномальная жара, не соответствует действительности. Просим доверять только официальной информации, а не сомнительным источникам в интернете". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Синоптики постоянно предоставляют прогнозы погоды. К примеру, известно, что на днях температура в Алматы прогреется до 37 градусов. Но город спасет дождь. Подробнее о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 16 по 18 мая можно прочитать по этой ссылке.