Фейковое видео о жаре в 50°С разлетается в Казнете
По словам автора ролика, якобы так жарко бывает один раз в 60 лет. Также он отмечает, что будто бы ученые уже предупредили жителей Европы готовиться к высоким температурам от 40 до 50 градусов. Это также относится к Казахстану, России, Украине и Беларуси.
Специалисты Stopfake.kz уверенно подчеркивают: "Это старый фейк".
Такие сообщения об аномальной жаре, которая ожидает Казахстан, появляются каждый год.
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Рассылку уже этого года прокомментировали в пресс-службе РГП "Казгидромет".
"Информация о том, что Казахстан ожидает аномальная жара, не соответствует действительности. Просим доверять только официальной информации, а не сомнительным источникам в интернете".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
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