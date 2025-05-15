#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
506.21
568.42
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
506.21
568.42
6.3
Общество

Фейковое видео о жаре в 50°С разлетается в Казнете

жара, Казахстан, 50 градусов, фейк, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 17:24 Фото: pexels
Фейковые рассылки на постоянной основе рассылают жители Казахстана друг другу, не проверяя информацию и доверяя незнакомцам. На этот раз в Казнете получило широкую огласку видео, согласно которому Казахстан в 2025 году ждет аномальная жара, сообщает Zakon.kz.

По словам автора ролика, якобы так жарко бывает один раз в 60 лет. Также он отмечает, что будто бы ученые уже предупредили жителей Европы готовиться к высоким температурам от 40 до 50 градусов. Это также относится к Казахстану, России, Украине и Беларуси.

Специалисты Stopfake.kz уверенно подчеркивают: "Это старый фейк".

Такие сообщения об аномальной жаре, которая ожидает Казахстан, появляются каждый год.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 17:24
Фейк о 50-градусной жаре во всем мире рассылают в WhatsApp

Рассылку уже этого года прокомментировали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

"Информация о том, что Казахстан ожидает аномальная жара, не соответствует действительности. Просим доверять только официальной информации, а не сомнительным источникам в интернете".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 17:24
Майская жара до 44°С по Казахстану резко сменится дождями

Синоптики постоянно предоставляют прогнозы погоды. К примеру, известно, что на днях температура в Алматы прогреется до 37 градусов. Но город спасет дождь. Подробнее о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 16 по 18 мая можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дело Шерзата Полата: младший из братьев Токтаубаевых дал показания в суде
Общество
17:46, Сегодня
Дело Шерзата Полата: младший из братьев Токтаубаевых дал показания в суде
Более миллиона деревьев и 790 км автополива: в Алматы расширяют масштабную программу озеленения
Общество
17:42, Сегодня
Более миллиона деревьев и 790 км автополива: в Алматы расширяют масштабную программу озеленения
Выкуп участка в Астане за миллиард тенге: акимат раскрыл подробности
Общество
17:30, Сегодня
Выкуп участка в Астане за миллиард тенге: акимат раскрыл подробности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: