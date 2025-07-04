В Алматинской области утверждена дорожная карта по ускорению работ на канале "Р-3"

В Алматинской области проводится масштабная реконструкция оросительных сетей Талгарского района. Проект фактически начат в 2024 году и предусматривает проведение соответствующих работ на 48 каналах подачи поливной воды.

Подрядчиком объекта является ТОО "AK Construction Company". Работы ведутся в рамках контракта общей стоимостью 21,4 млрд тенге. Из выделенных на сегодняшний день 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета освоено более 1,27 млрд тенге.

Фото: акимат Алматинской области

В настоящее время завершены основные работы на оросительных каналах "Айтуар", "Саз-Талгар", "Новостройка", "Р-9" и "Р-3" (за исключением дюкерного перехода через автомобильную дорогу). Общая протяженность реконструированных участков составляет 28,1 км.

Фото: акимат Алматинской области

Ключевым этапом стал дюкерный переход на канале "Р-3". 30 июня на объекте прошло выездное совещание с участием заместителей акима Алматинской области А.Д. Масабаева и Б. Бакытулы, представителей подрядной компании, надзорных органов и заинтересованных сторон. В ходе встречи была утверждена дорожная карта по ускоренному завершению работ.

На текущий момент строительные бригады трудятся в усиленном режиме – в две смены. Выполняется бетонирование приемного колодца и завершаются ключевые строительные работы.

Фото: акимат Алматинской области

До 10 июля планируется полностью закончить дюкер и обеспечить подачу воды в канал Р-3, тем самым завершив реконструкцию всего объекта. Приемка канала в эксплуатацию с учетом замечаний водопользователей запланирована до сентября текущего года.

Пока продолжаются работы, подача воды осуществляется альтернативными источниками. Ожидается, что с завершением дюкерного перехода водоснабжение на канале "Р-3" восстановится в полном объеме и обеспечит стабильное орошение сельскохозяйственных земель.