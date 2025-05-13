Алматинская область реализует крупнейший инвестиционный проект с участием иностранных партнеров

В Талгарском районе Алматинской области стартовал один из самых масштабных индустриальных проектов Казахстана – расширение индустриальной зоны "Кайрат".

Реализация инициативы ведется в рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева по ускоренной индустриализации, развитию региональных кластеров и привлечению прямых инвестиций.

Проект реализуется совместно с международной строительной корпорацией China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). На участке площадью 177 гектаров будет размещено более 20 новых производств. Общий объем инвестиций составляет $1 млрд. Это делает "Кайрат" единственной индустриальной зоной в стране, сумевшей одновременно привлечь столь крупную сумму и масштабное число участников.

Фото: акимат Алматинской области

Ключевая особенность – строительство всей внутренней инженерной инфраструктуры за счет самих инвесторов. Акимат региона обеспечивает только проведение наружных сетей, что позволяет существенно сэкономить бюджетные средства.



По словам Чен Сяоюн, официального представителя China Construction, проект охватывает весь спектр промышленной и сопутствующей инфраструктуры:

"Мы приступили к строительным работам в мае. В рамках проекта будут возведены производственные объекты, логистические центры, парки, павильоны, дата-центр, административные здания и гостиницы. Участие принимают 20 компаний, а общий объем вложений превысит $1 млрд. Завершение строительства планируется в течение трех лет".

Фото: акимат Алматинской области

Одним из якорных направлений станет создание машиностроительного кластера с участием китайского автопроизводителя. Планируется локализация производства автокомпонентов и узлов, что даст мощный толчок развитию автомобильной отрасли в Казахстане.

Аким области Марат Султангазиев подчеркнул значимость проекта:

"Проект "Кайрат" соответствует стратегическим задачам, обозначенным главой государства. Мы создаем современную индустриальную платформу, которая обеспечивает рабочие места, рост экспорта и устойчивое развитие. $1 млрд инвестиций – это результат системного подхода и доверия международных партнеров".

На текущий момент на территории "Кайрат" уже действуют производственные предприятия:

ТехноНИКОЛЬ Центральная Азия – теплоизоляционные материалы;

Safa Industrial – литейная продукция;

QazMetProduct – метизные изделия;

SUNLONG – компоненты для горнодобывающей отрасли;

Hong Shun – жидкое стекло.

Общий объем текущих вложений превышает 146,7 млрд тенге, создано более 3600 рабочих мест.

Руководитель индустриальной зоны Ербол Шокаев отметил:

"Кайрат" – это не просто локация, это готовая экосистема для инвесторов. Мы обеспечиваем быструю реализацию проектов с полным сопровождением и минимальными административными барьерами".

Проект реализуется в рамках комплексной программы по развитию шести индустриальных зон региона общей площадью 1786,7 га. Параллельно идет развитие СЭЗ "Алатау" (96,6 тыс. га), где планируется привлечь 3,7 трлн тенге инвестиций и создать 34 тысячи рабочих мест.