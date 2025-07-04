В Казахстане стартовал дополнительный прием заявлений на ЕНТ

Национальный центр тестирования 4 июля 2025 года обратился с очередным важным обращением к абитуриентам. Но только к тем, кто не смог ранее подать заявление для участия в Едином национальном тестировании (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Так, с 4 по 6 июля Национальный центр тестирования начнет принимать заявления для участия в основном ЕНТ от абитуриентов, которые с 10 по 25 апреля не подали заявление по следующим уважительным причинам:

нахождение на лечении или карантине по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки 026/у);

смерть близкого родственника (при наличии подтверждающих документов);

участие в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях (согласно перечню в приказе № 514);

при чрезвычайных ситуациях.

Это заявление с подтверждающими документами (+ удостоверение личности) тестируемым необходимо направить на электронную почту: uto@testcenter.kz.

Само тестирование будет проходить с 8 по 10 июля.

Ранее стало известно, что установлены сроки проведения ЕНТ в электронном формате. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.