#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
519.57
612.78
6.61
Общество

В Казахстане стартовал дополнительный прием заявлений на ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 16:28 Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования 4 июля 2025 года обратился с очередным важным обращением к абитуриентам. Но только к тем, кто не смог ранее подать заявление для участия в Едином национальном тестировании (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Так, с 4 по 6 июля Национальный центр тестирования начнет принимать заявления для участия в основном ЕНТ от абитуриентов, которые с 10 по 25 апреля не подали заявление по следующим уважительным причинам:

  • нахождение на лечении или карантине по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки 026/у);
  • смерть близкого родственника (при наличии подтверждающих документов);
  • участие в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях (согласно перечню в приказе № 514);
  • при чрезвычайных ситуациях.

Это заявление с подтверждающими документами (+ удостоверение личности) тестируемым необходимо направить на электронную почту: uto@testcenter.kz.

Само тестирование будет проходить с 8 по 10 июля.

Ранее стало известно, что установлены сроки проведения ЕНТ в электронном формате. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанку и ее детей посадили на 7 лет за жестокий бизнес
Общество
17:06, Сегодня
Казахстанку и ее детей посадили на 7 лет за жестокий бизнес
Регистрация номера телефона в eGov.kz: что нужно знать
Общество
16:31, Сегодня
Регистрация номера телефона в eGov.kz: что нужно знать
В Алматинской области утверждена дорожная карта по ускорению работ на канале "Р-3"
Общество
16:23, Сегодня
В Алматинской области утверждена дорожная карта по ускорению работ на канале "Р-3"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: