Казахстанцам напомнили о сроках подачи заявлений на январское ЕНТ

Национальный центр тестирования Казахстана 29 декабря 2025 года обратился с важным заявлением к участникам Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении идет напоминание.

"Прием заявлений на январское ЕНТ завершается 30 декабря в 23:59. После указанного времени изменение пункта, даты и времени тестирования будет невозможно". Национальный центр тестирования

Также сказано, что изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования.

В заключительной части будущих абитуриентов попросили быть максимально внимательными при подаче заявления.

Материал по теме ЕНТ-2026: что важно знать абитуриентам

Еще в ноябре 2025 года были озвучены пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году.