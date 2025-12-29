Казахстанцам напомнили о сроках подачи заявлений на январское ЕНТ
Национальный центр тестирования Казахстана 29 декабря 2025 года обратился с важным заявлением к участникам Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.
В официальном заявлении идет напоминание.
"Прием заявлений на январское ЕНТ завершается 30 декабря в 23:59. После указанного времени изменение пункта, даты и времени тестирования будет невозможно".Национальный центр тестирования
Также сказано, что изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования.
В заключительной части будущих абитуриентов попросили быть максимально внимательными при подаче заявления.
Еще в ноябре 2025 года были озвучены пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году.
