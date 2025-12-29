#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанцам напомнили о сроках подачи заявлений на январское ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 13:56 Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования Казахстана 29 декабря 2025 года обратился с важным заявлением к участникам Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении идет напоминание.

"Прием заявлений на январское ЕНТ завершается 30 декабря в 23:59. После указанного времени изменение пункта, даты и времени тестирования будет невозможно".Национальный центр тестирования

Также сказано, что изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования.

В заключительной части будущих абитуриентов попросили быть максимально внимательными при подаче заявления.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 13:56
ЕНТ-2026: что важно знать абитуриентам

Еще в ноябре 2025 года были озвучены пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
