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События

В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 18:25 Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования Казахстана сегодня, 14 мая 2025 года, обратился с важной информацией к абитуриентам, зарегистрированным на сдачу Единого национального тестирования (ЕНТ) 23 и 24 мая, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в связи с переносом даты последнего звонка изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая.

  • Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая.
  • Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.
"Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, будет отправлено SMS-уведомление", – сказано в публикации центра.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 18:25
Правила проведения ЕНТ изменились в Казахстане

Ранее стало известно, что последний звонок перенесли в Казахстане. Так как в 2025 году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая – по решению администрации школ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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