"Таза Қазақстан": большого кота из пластика соберут в столичном парке в День города
Фото: акимат города Астаны
В честь Дня столицы 5 и 6 июля в Центральном парке будет проходить семейный фестиваль культурного отдыха "Мерекелік саябақ". На его площадке в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" создадут уникальный эко-арт-объект — большого Кота из переработанного пластика.
Одной из основных тематических зон фестиваля станет арт-пространство, где усилиями организаторов и гостей будет создаваться уникальный эко-арт-объект — большой Кот из переработанного пластика. Проект реализуется по инициативе художников города и экологистов во главе с Мариям Касымовой, чтобы привлечь внимание к осознанному потреблению и вопросам экологии, передает официальный сайт акимата Астаны.
Внести свой вклад в эту работу может любой желающий. Для этого необходимо: — принести яркую пластиковую крышку, — приклеить ее на хвост большого Кота.
Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля.
Напомним, в рамках семейного фестиваля будут действовать следующие тематические зоны:
- открытый кинотеатр с мультфильмами и фильмами на казахском языке;
- арт-зона для юных художников с мастер-классами от профессиональных живописцев;
- гончарные мастер-классы;
- выставки художников, дизайнеров и ремесленников;
- театральные постановки для детей;
- спортивные и игровые зоны с возможностью получения призов;
- зоны для пикников и отдыха;
- фаер-шоу;
- бои на подушках;
- интерактивные обучающие площадки;
- инсталляции и фотозоны;
- главная сцена с молодежной программой и вечерними концертами.
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