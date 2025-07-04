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Общество

"Таза Қазақстан": большого кота из пластика соберут в столичном парке в День города

Соберут в столичном парке в День города, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:05 Фото: акимат города Астаны
В честь Дня столицы 5 и 6 июля в Центральном парке будет проходить семейный фестиваль культурного отдыха "Мерекелік саябақ". На его площадке в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" создадут уникальный эко-арт-объект — большого Кота из переработанного пластика.

Одной из основных тематических зон фестиваля станет арт-пространство, где усилиями организаторов и гостей будет создаваться уникальный эко-арт-объект — большой Кот из переработанного пластика. Проект реализуется по инициативе художников города и экологистов во главе с Мариям Касымовой, чтобы привлечь внимание к осознанному потреблению и вопросам экологии, передает официальный сайт акимата Астаны.

Внести свой вклад в эту работу может любой желающий. Для этого необходимо: — принести яркую пластиковую крышку, — приклеить ее на хвост большого Кота.

Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля.

Напомним, в рамках семейного фестиваля будут действовать следующие тематические зоны:

  • открытый кинотеатр с мультфильмами и фильмами на казахском языке;
  • арт-зона для юных художников с мастер-классами от профессиональных живописцев; 
  • гончарные мастер-классы; 
  • выставки художников, дизайнеров и ремесленников; 
  • театральные постановки для детей; 
  • спортивные и игровые зоны с возможностью получения призов;
  • зоны для пикников и отдыха;
  • фаер-шоу; 
  • бои на подушках; 
  • интерактивные обучающие площадки; 
  • инсталляции и фотозоны;
  • главная сцена с молодежной программой и вечерними концертами.
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Айсулу Омарова
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