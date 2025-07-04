"Таза Қазақстан": большого кота из пластика соберут в столичном парке в День города

В честь Дня столицы 5 и 6 июля в Центральном парке будет проходить семейный фестиваль культурного отдыха "Мерекелік саябақ". На его площадке в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" создадут уникальный эко-арт-объект — большого Кота из переработанного пластика.

Одной из основных тематических зон фестиваля станет арт-пространство, где усилиями организаторов и гостей будет создаваться уникальный эко-арт-объект — большой Кот из переработанного пластика. Проект реализуется по инициативе художников города и экологистов во главе с Мариям Касымовой, чтобы привлечь внимание к осознанному потреблению и вопросам экологии, передает официальный сайт акимата Астаны.

Внести свой вклад в эту работу может любой желающий. Для этого необходимо: — принести яркую пластиковую крышку, — приклеить ее на хвост большого Кота.

Инсталляция будет открыта в течение дня 5 и 6 июля.

Напомним, в рамках семейного фестиваля будут действовать следующие тематические зоны: