200 тысяч евро пытались незаконно вывезти из Казахстана

В аэропорту Астаны задержали нарушителя валютного контроля с крупной суммой денег, сообщает Zakon.kz.

О выявлении факта недекларирования наличных денег рассказал руководитель таможенного поста "Ауежай-Астана" ДГД по городу Астане Абылай Молдабеков.

"26 июня 2025 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астаны при прохождении таможенного контроля на вылетающем международном рейсе по маршруту Астана – Стамбул пресечена попытка незаконного вывоза денежных средств из РК. Гражданин при прохождении таможенного контроля не заявил об имеющихся денежных средствах, тем самым не выполнив установленную обязанность по их декларированию". Абылай Молдабеков

Деньги в иностранной валюте 200 000 евро (120 млн тенге) выявили во время осмотра багажа с помощью рентгено-телевизионной установки. Сотрудники Департамента государственных доходов по Астане и Служба авиационной безопасности (САБ) аэропорта зафиксировали, что сумма превышает порог, подлежащий обязательному декларированию.

"По данному факту материалы направлены в Департамент экономических расследований по городу Астане для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством Казахстана", – отметил руководитель таможенного поста.

Кроме того, с начала года выявлено 29 фактов незаконного вывоза наличных денежных средств на сумму 280 млн тенге. Судом конфисковано 78 млн тенге, а штрафов наложено на 19 млн тенге.

В ДГД по городу Астане напомнили, что, согласно указу президента РК, вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, а также золотых слитков, запрещен.

Ранее стало известно, что чиновники и сотрудники квазигоссектора осуждены за хищение 1,6 млрд тенге.