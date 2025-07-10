Запрет на купание и иск в суд: что не так с озером Сайран

Преображение искусственного озера Сайран в Алматы еще не завершилось, но уже наделало много шума. К примеру, до официального открытия отдыхающие на озере получают штрафы на 19,5 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, всех интересуют два основных вопроса. Это сроки завершения строительных и благоустроительных работ и возможность купаться в Сайране.

Материал по теме "Сайрандивы": алматинцы бурно спорят о преображении озера Сайран

В пресс-службе Управления развития общественных пространств на запрос корреспондента 10 июля 2025 года заявили, что работы по-прежнему продолжаются.

Также отмечено, что ввод объекта в эксплуатацию будет произведен только после полного выполнения всех предусмотренных проектом мероприятий.

"В соответствии с договором 27 июня 2025 года в связи с нарушениями сроков выполнения работ управлением подан иск в суд с требованием о признании подрядной организации недобросовестной". Пресс-служба Управления развития общественных пространств Алматы

Материал по теме Отдыхающим на озере Сайран выписывают штрафы на 19,5 тысячи тенге

Что же касается разрешения на купание, то ответ отрицательный.

"Купание в озере Сайран запрещено в связи с отрицательным заключением Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города". Пресс-служба Управления развития общественных пространств

Сайран создан на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины. Также это одно из старейших водохранилищ города. В последний раз капитальный ремонт здесь был 35 лет назад.

С сожалением стоит отметить, что посетители постоянно игнорируют предупреждающие знаки о запрете на купание. Так, 25 июня 2025 года в Сайране утонули подросток и мужчина.