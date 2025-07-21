Алматинцы в шоке: Сайран в кадре казахстанского фотографа выглядит как БАО

Несмотря на то, что преображение искусственного озера Сайран в Алматы вызвало ряд негативных отзывов от жителей города, казахстанский фотограф Даулет Арстамбеков поделился серией новых фотографий Сайрана на закате и смог показать красоту обновленного водоема, сообщает Zakon.kz.

Фотограф в подписи к публикации за 20 июля 2025 года предложил всем полюбоваться обновленным озером.

"В 2022 году пытался поснимать, но не получилось, так как закрыли на ремонт, вот теперь спустя 3 года получилось. Красивое озеро. Приятно там прогуливаться около воды. Хорошо сделали, в общем", – подытожил Арстамбеков.

Подписчики были впечатлены – некоторые даже шутливо сомневались, что это действительно Сайран.

Городское БАО.

Красота.

Уау.

Wow.

Ну, красота! Как будто и не Сайран.

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10 июля 2025 года в пресс-службе Управления развития общественных пространств на запрос корреспондента Zakon.kz заявили, что работы по-прежнему продолжаются. Также отмечено, что ввод объекта в эксплуатацию будет произведен только после полного выполнения всех предусмотренных проектом мероприятий. Что же касается разрешения на купание, то ответ по-прежнему отрицательный.