Алматинцы в шоке: Сайран в кадре казахстанского фотографа выглядит как БАО
Фотограф в подписи к публикации за 20 июля 2025 года предложил всем полюбоваться обновленным озером.
"В 2022 году пытался поснимать, но не получилось, так как закрыли на ремонт, вот теперь спустя 3 года получилось. Красивое озеро. Приятно там прогуливаться около воды. Хорошо сделали, в общем", – подытожил Арстамбеков.
Подписчики были впечатлены – некоторые даже шутливо сомневались, что это действительно Сайран.
- Городское БАО.
- Красота.
- Уау.
- Wow.
- Ну, красота! Как будто и не Сайран.
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10 июля 2025 года в пресс-службе Управления развития общественных пространств на запрос корреспондента Zakon.kz заявили, что работы по-прежнему продолжаются. Также отмечено, что ввод объекта в эксплуатацию будет произведен только после полного выполнения всех предусмотренных проектом мероприятий. Что же касается разрешения на купание, то ответ по-прежнему отрицательный.