#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
518.5
601.62
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
518.5
601.62
6.61
Происшествия

Тела подростка и взрослого мужчины нашли на озере в Алматы

тела двух людей вытащили из воды в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 21:07 Фото: Zakon.kz
17-летний алматинец купался на озере Сайран, где установлен предупреждающий знак "Купание запрещено". В итоге подросток утонул. Сообщение об этом поступило на пульт 109, передает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли водолазы Службы спасения города, сотрудники РОСО МЧС, ДЧС, полиции, а также бригада скорой медицинской помощи.

Фото: Zakon.kz

"В ходе поисково-спасательной операции водолазами Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС было обнаружено и извлечено из воды тело подростка. Напоминаем, что купание в этом месте строго запрещено. Озеро Сайран в настоящее время не введено в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству". Служба спасения города Алматы

Фото: Zakon.kz

Несмотря на установленные предупреждающие знаки, население продолжает игнорировать запреты и купается в опасных, несанкционированных местах.

Фото: Zakon.kz

По информации ДЧС, также в 19:26 из озера Сайран извлекли тело 48-летнего мужчины. Очевидцы рассказали, что он был пьян и плавал в запрещенном для этого месте.

Фото: Zakon.kz

Спасатели напомнили, что в 2024 году 40 алматинцев были привлечены к административной ответственности за купание в запрещенных местах, нарушение правил безопасности и распитие алкоголя. Общая сумма штрафов превысила 800 тыс. тенге.

"ДЧС города Алматы сообщает о том, что купание на озере Сайран строго запрещено до завершения всех строительных, санитарных мероприятий и официального ввода объекта в эксплуатацию. В случае нарушения запрета к гражданам будут применяться меры административного воздействия, включая штрафы в соответствии с действующим законодательством. Призываем жителей и гостей города соблюдать Правила безопасности на воде, а также воздерживаться от купания в несанкционированных местах". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что двое мужчин бросились спасать тонущего подростка в ВКО. В итоге погибли все трое.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трехлетний ребенок в Актобе едва не лишился пальца из-за игрушки
Происшествия
22:28, Сегодня
Трехлетний ребенок в Актобе едва не лишился пальца из-за игрушки
Частный дом загорелся в горах Алматы
Происшествия
18:25, Сегодня
Частный дом загорелся в горах Алматы
Задержания прошли в Алматы, Уральске и Актау: стала известна причина
Происшествия
16:58, Сегодня
Задержания прошли в Алматы, Уральске и Актау: стала известна причина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: