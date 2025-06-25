Тела подростка и взрослого мужчины нашли на озере в Алматы

17-летний алматинец купался на озере Сайран, где установлен предупреждающий знак "Купание запрещено". В итоге подросток утонул. Сообщение об этом поступило на пульт 109, передает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли водолазы Службы спасения города, сотрудники РОСО МЧС, ДЧС, полиции, а также бригада скорой медицинской помощи.

Фото: Zakon.kz

"В ходе поисково-спасательной операции водолазами Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС было обнаружено и извлечено из воды тело подростка. Напоминаем, что купание в этом месте строго запрещено. Озеро Сайран в настоящее время не введено в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству". Служба спасения города Алматы

Фото: Zakon.kz

Несмотря на установленные предупреждающие знаки, население продолжает игнорировать запреты и купается в опасных, несанкционированных местах.

Фото: Zakon.kz

По информации ДЧС, также в 19:26 из озера Сайран извлекли тело 48-летнего мужчины. Очевидцы рассказали, что он был пьян и плавал в запрещенном для этого месте.

Фото: Zakon.kz

Спасатели напомнили, что в 2024 году 40 алматинцев были привлечены к административной ответственности за купание в запрещенных местах, нарушение правил безопасности и распитие алкоголя. Общая сумма штрафов превысила 800 тыс. тенге.

"ДЧС города Алматы сообщает о том, что купание на озере Сайран строго запрещено до завершения всех строительных, санитарных мероприятий и официального ввода объекта в эксплуатацию. В случае нарушения запрета к гражданам будут применяться меры административного воздействия, включая штрафы в соответствии с действующим законодательством. Призываем жителей и гостей города соблюдать Правила безопасности на воде, а также воздерживаться от купания в несанкционированных местах". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что двое мужчин бросились спасать тонущего подростка в ВКО. В итоге погибли все трое.