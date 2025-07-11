Службы экстренной помощи объединили в Казахстане под одним управлением

Председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Ержан Адильбеков 11 июля 2025 года на пресс-туре для СМИ сообщил, что в Казахстане объединили службы экстренной помощи, сообщает Zakon.kz.

Если раньше они действовали разрознено, теперь находятся под управлением координационного центра. Станции скорой помощи в областных центрах тоже подчиняются новому учреждению.

"У нас есть этот координационный центр, где мы курируем всю экстренную помощь по Республике Казахстан. И хотелось бы сказать, что сейчас в связи с этим проводятся новшества у нас как по линии скорой помощи, так и по категориям на улучшение доезда", – сказал Ержан Адильбеков.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Он отметил, что центр начал работать в марте текущего года. Он рассчитан на 250 коек и полностью охватывает все направления экстренной помощи. На территории медучреждения находится вертолетная площадка. По Казахстану осуществлено свыше 2200 вылетов, перевезено 44 тыс. пациентов.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

"Парк воздушных судов у нас составляет 11 самолетов Ан-2. Они летают в регионах, из районных в областные центры. Плюс 16 вертолетов. Это авиакомпания "Казавиаспас". Там в составе Ми-8 и Eurocopter 145. Плюс в Астане и в Алматы у нас находятся самолеты. Это Pilatus PC-12 и Як-40", – рассказал Ержан Адильбеков.

Помимо этого, ежегодно осуществляется порядка 10-15 вылетов в зарубежные страны. В 2025 году в казахстанские клиники были доставлены пациенты из Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Турции и Египта. На сегодня в центре более 2500 пациентов получили лечение. В учреждении открылось акушерское отделение. Оно позволит разгрузить родильные дома в столице.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

"По акушерству хотелось бы сказать, что у нас вчера было первое дежурство. И сегодня у нас знаменательное событие. Родилась девочка. Первая в наших стенах. Я думаю, это хороший знак", – считает глава центра.

Ранее сообщалось, что в Астане и Алматы начали защищать сотрудников скорой.