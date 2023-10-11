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Казахстан отправит в Афганистан еще одну партию гуманитарной помощи

Казахстан отправит в Афганистан еще одну партию гуманитарной помощи Фото: gov.kz
11 октября 2023 года в Министерстве иностранных дел рассказали об оказании Казахстаном экстренной гуманитарной помощи Афганистану, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что в связи с поручением Касым-Жомарта Токаева при активном участии казахстанского агентства международного развития "KazAID" в афганскую провинцию Герат казахстанским специальным авиабортом прибыл крупный гуманитарный груз, который включает в себя продукты питания, палатки, одежду и постельные принадлежности весом свыше 1600 тонн.

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Казахстанский гуманитарный груз был принят представителями Штаба по борьбе с последствиями стихии Афганистана, в частности Генеральным директором гражданских аэропортов Гарвал Абдул Саттаром.

Казахстан отправит в Афганистан еще одну партию гуманитарной помощи

Фото: gov.kz

Следует отметить, что ранее 10 октября т.г. в провинцию Герат также прибыл оперативно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в количестве 45 человек, которые в настоящее время проводят спасательные работы в населенном пункте Наиброфи (около 50 км от г. Герата).

"В ближайшее время ожидается направление пострадавшему афганскому народу очередного крупного гуманитарного груза железнодорожным транспортом на станцию "Хайратон" (афганская провинция Балх)".Пресс-служба МИД РК

Руководство провинции Герат в лице губернатора шейха Нур Ахмад Ислам Джара выразило благодарность казахстанской стороне за оказываемую постоянную гуманитарную помощь.

В результате сильного землетрясения 7 октября 2023 года на западе Афганистана (эпицентр в провинции Герат), приведшего к гибели около 2 500 человек, ранению 9 000 человек, а также разрушению 2 000 домов, правительством Республики Казахстан было принято решение об оказании экстренной гуманитарной помощи афганскому народу.

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Анастасия Московчук
МИД РК Афганистан Казахстан
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