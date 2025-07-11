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Общество

Можно ли попасть к врачу в другой клинике, если не устраивает качество услуг в своей

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 17:10 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам рассказали, можно ли в рамках соцмедстрахования взять направление в другую клинику, если не устраивает качество услуг в своей, сообщает Zakon.kz.

В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) 11 июля 2025 года напомнили, что любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач.

"Он изучает состояние больного, его жалобы, проявляющиеся симптомы. При наличии соответствующих показаний выписывает направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований. Согласно Кодексу о здоровье и системе здравоохранения, граждане Казахстана имеют право на свободный выбор медицинского работника и субъекта здравоохранения. То есть пациент может сообщить врачу о пожелании получить ту или иную медицинскую услугу в другой клинике. При этом она должна быть в базе поставщиков Фонда", – объяснили в ФСМС.

При формировании направления договор соисполнения с той клиникой будет заключен в информационных системах автоматически.

О том, какие медицинские услуги в Казахстане можно получить бесплатно, независимо от страховки, можно узнать здесь

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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