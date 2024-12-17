Качество каких услуг вызывает недовольство казахстанцев

И. о. председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Булат Танабергенов в СЦК 17 декабря 2024 года рассказал, на качество каких услуг стали чаще всего жаловаться казахстанские потребители, сообщает Zakon.kz.

Булат Танабергенов отметил, что если в 2020 году в уполномоченный орган поступила 21 тыс. жалоб от потребителей, то в 2023 году их количество увеличилось до 50 тыс. А в этом году поступило более 56 тыс. жалоб.

По его словам, по итогам текущего года наибольшее количество жалоб потребителей наблюдается по следующим направлениям:

розничная торговля – 21 725, или 38,6%;

электронная торговля – 12 943, или 23%;

бытовые услуги – 5063, или 9%.

"Наибольший рост произошел в таких сферах, как финансовые услуги, образование, услуги мобильной связи и туристические услуги. Рост жалоб потребителей сигнализирует о серьезных системных проблемах в сфере защиты прав потребителей. Это требует совместных усилий государства, бизнеса и общества по разработке эффективных средств защиты прав потребителей", – пояснил спикер.

Он же озвучил результаты независимого социологического исследования за 2024 год, проведенного в Казахстане.

"Граждане выразили недовольство в сфере транспортных услуг (нарушение графика, перегруженность, грубость работников, несоответствие санитарных норм), не удовлетворены услугами ж/д транспорта 64% респондентов, автомобильного транспорта – 71%, в сфере туризма – 52,6% и в сфере медицинских услуг (некомпетентность и грубость медицинских работников, несоблюдение санитарных норм) – 41% респондентов", – озвучил Булат Танабергенов.

Еще 36% респондентов выразили, по его словам, недовольство в сфере финансовых (банковских) услуг (навязыванием дополнительных продуктов и услуг, взиманием комиссий, неправильный перевод денег, невыполнение условий договора) и в сфере оказания услуг интернет-провайдеров – 30% (неправомерное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг интернета, увеличение и изменение стоимости тарифного плана без уведомления потребителя).

В разрезе регионов большая доля респондентов из Костанайской, Карагандинской и Жетысуской областей (более 80%) жалуется на услуги ж/д транспорта, недовольны услугами автомобильного транспорта в Атырауской и Жетысуской областях – 84% и 82% соответственно.

Жители Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областей больше всего указали на недовольство в туристской деятельности.

Вариант ответа "не удовлетворены медицинскими услугами" чаще всего отмечают жители Актюбинской, Акмолинской областей, а также Абайской и Улытауской.

4 сентября депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, направленный на усовершенствование защиты прав потребителей в Казахстане. Документом базовые принципы Закона РК "О защите прав потребителей" будут распространены на все сферы услуг, кроме финансовых, с сохранением отраслевого регулирования и компетенции соответствующих государственных органов в этих сферах.