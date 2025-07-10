С 11 по 13 июля в Алматы закроют две дороги

В двух районах Алматы временно ограничат проезд для замены трубопроводов, введенных в эксплуатацию в 1965-1984 годах. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления ТОО "Алматинские тепловые сети".

В публикации пояснили, что в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в городе продолжается плановая реконструкция инженерных сетей.

В связи с этим в двух районах города движение автотранспорта будет закрыто в обе стороны – с 22:00 11 июля до 06:00 14 июля 2025 года:

В Наурызбайском районе – по улице Ашимова от проспекта Райымбека до улицы Базарбай Жуманиязова, где будет произведена замена 521 метра трубопровода;

В Турксибском районе – по улице Бекмаханова от проспекта Суюнбая до улицы Майлина, планируется заменить 2 километра теплосетей.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции магистральных трубопроводов, проходящих под проезжей частью указанных уличных сегментов". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Стоит отметить, в период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям будет сохранена.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Тем временем из-за строительных дорожных работ с 23:00 11 июля до 08:00 12 июля в Алматы движение автотранспорта частично ограничат на проспекте Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении.