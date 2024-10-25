Как отметили День Республики в Алматы

25 октября в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района Алматы прошел праздничный концерт. Мероприятие собрало более 500 жителей. О том, как алматинцы и гости города отметили День Республики, в репортаже Zakon.kz.

С 11 часов утра на торжественном мероприятии выступили артисты казахстанской эстрады, такие как Абай Бегей, Акылбек Жибегей и дуэт "Адеми-ай", также дополнили концерт своим выступлением местные ребятишки, которые занимаются в творческих кружках района.

Фото: Zakon.kz

В отличие от центра города в микрорайоне царила спокойная, но в то же время праздничная атмосфера. Местные жители организовали угощения: плов, самсу и разнообразную выпечку. Люди обедали на свежем воздухе, наслаждаясь приятной обстановкой и солнечной погодой.

На концерте нас встретили представители районного акимата и рассказали, что было предусмотрено на празднике. По словам заместителя акима Жетысуского района Данияра Әлкебайұлы, сегодняшнее мероприятие прошло в рамках программы "Город без окраин", чтобы жители могли в шаговой доступности посетить концерт и услышать поздравления отечественных звезд.

"Сегодня мы решили вместе с жителями района отметить этот праздник. Концерт был организован с участием казахстанских звезд. Также некоторые горожане изъявили желание выступить, среди них были и маленькие жители района. Главное – все прошло хорошо, и люди остались довольны. Хочу еще раз искренне поздравить всех с праздником". Данияр Әлкебайұлы

Данияр Әлкебайұлы добавил, что для него День Республики – это особенный праздник, символизирующий момент, когда страна начала свой путь к независимости. За 33 года Казахстан прошел этап от самой молодой страны до одного из крупных государств в Центральной Азии. Он отметил, что проведенные в стране международные мероприятия свидетельствуют о том, что Казахстан занимает свое место в мире.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на мероприятии было много родителей с маленькими детьми, что создавало обстановку тепла. Они наслаждались выступлениями артистов, а дети с увлечением участвовали в различных активностях.

Фото: Zakon.kz

Во время мероприятия председатель Совета ветеранов Тамара Шакирова отметила, что старшее поколение должно показывать пример младшему, и, по ее мнению, День Республики служит напоминанием об этих ценностях.

"Понятие преемственности не утратило своей значимости, и праздники служат хорошим напоминанием об этом. Как вы видите, здесь все вместе празднуют – и дети, и пожилые люди, что очень приятно. Хочу поздравить всех казахстанцев. Хочется, чтобы в каждый семье было счастье и благополучие. Я благодарна нашему району и жителям, поскольку работаю тут уже 40 лет. Я рада, что не только около акимата Гулдер проводят мероприятие, а в маленьких и уютных скверах, которые есть в каждом районе". Тамара Шакирова

Фото: Zakon.kz

К слову, помимо пенсионеров на районном мероприятии было много молодых мам, гуляющих с маленькими детьми. Одна из них, жительница Жетысуского района Арай Тусупбекова, поделилась своими впечатлениями.

"Пешеходная зона в микрорайоне Кокжиек – это своего рода наш центральный Арбат. Здесь можно посидеть и отдохнуть. Рядом есть школа, и наши дети часто играют в сквере после учебы. Если говорить о сегодняшнем дне, мне понравилось, что дети смогли выступить. Было интересно и праздник чувствовался. Я слышала, что они готовились со вчерашнего дня. Обстановка очень праздничная. Плюс есть особая романтика в том, чтобы взять плов и пообедать прямо на улице со всеми жителями района. Таким образом мы все вместе широко и громко отпраздновали этот день. Хотела бы, пользуясь случаем, поздравить всех казахстанцев с Днем Республики. Желаю каждому здоровья". Арай Тусупбекова

Фото: Zakon.kz

Еще одна жительница района, Раушан Адильбаева, призналась, что впервые пришла на массовые праздничные гуляния.

"Здесь всегда проходят мероприятия, но мы сегодня впервые. Если честно, концерт быстро прошел. Мы не ожидали, но мне понравилось, как девочки маленькие выступали. Это было самое запоминающееся. Раньше из-за маленьких детей мы не могли ходить на концерты, но теперь будем чаще. Удобно, что все рядом. Не нужно ехать в центр. От себя хочу поздравить всех с Днем Республики. Пусть в каждом доме будет мир и благополучие". Раушан Адильбаева

Фото: Zakon.kz

Празднование Дня Республики проходит по всему городу, и это стало ярким событием, которое собрало множество жителей и создало особую атмосферу радости. А сегодняшнее мероприятие подчеркнуло важность локальных праздников и их доступность для всех. Выступления артистов, участие местных талантов и возможность общения на свежем воздухе позволили создать чувство единства и гордости за свою страну.

Вместе с тем с утра в Алматы состоялась церемония поднятия Государственного флага. По традиции мероприятие проходило на территории ледового катка "Медеу".



Фото: Zakon.kz

В алматинском акимате напомнили, что сегодня вечером в Алматы состоится шоу дронов. Оно пройдет сразу в двух локациях: в 21:00 – на площади Абая и в 21:30 – на площади Астана. Также в 20:00 на телебашне "Кок-Тобе" включат праздничную подсветку.