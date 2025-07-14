Топ профессий лета в Казахстане: кого ищут и сколько платят

С началом лета в Казахстане значительно выросло число вакансий, а число желающих найти работу, наоборот, сократилось, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные за июнь с Электронной биржи труда Enbek.kz (Enbek). Как рассказали 14 июля 2025 года в Министерстве труда и соцзащиты населения, в июне на Enbek было размещено 109,4 тыс. вакансий и 109,8 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий увеличилось на 27% (23,4 тыс.), а резюме – незначительно сократилось, на 0,2% (231).

"Наибольший прирост вакансий демонстрируют Жамбылская (рост в 2,2 раза), Мангистауская (в 2,2 раза), Туркестанская (+60 %), Павлодарская (+40 %) области. Незначительное сокращение вакансий отмечено лишь в Кызылординской области (-6 %) и в Шымкенте (-5 %). По абсолютному количеству размещенных вакансий лидируют Астана (10,4 тыс.), Туркестанская (10,2 тыс.) и Павлодарская (8,6 тыс. вакансий) области", – сообщили в министерстве.

Среди отраслей наибольшее количество вакансий размещено предприятиями сферы образования – более 19 тыс. Далее следуют организации, предоставляющие прочие виды услуг (17,6 тыс.), а также в сферах сельского хозяйства (10,2 тыс.) и здравоохранения (9,4 тыс.). Эти четыре сектора суммарно обеспечили более половины всех вакансий – 52%.

Стоит отметить, что треть всех вакансий агросектора пришлась на Туркестанскую область, еще 22% на Жамбылскую; в строительстве каждая пятая вакансия приходится на столицу.

Квалификационная структура спроса сместилась в сторону неквалифицированных и среднеквалифицированных работников. Доля высококвалифицированных позиций составила 24,6% (26,9 тыс.), среднеквалифицированных – 39,3% (43 тыс.), неквалифицированных – 36,1% (39,5 тыс.). По сравнению с маем количество предложений для низкоквалифицированных работников выросло более чем в полтора раза (+56%), для среднеквалифицированных – на 13%, для высококвалифицированных – на 19%.

Активность соискателей в июне повысилась главным образом в Карагандинской (+28%), Северо-Казахстанской (+25%) областях и Шымкенте (+25%). Наиболее заметное снижение произошло в Алматинской (-22%), Западно-Казахстанской (-18%) областях и Астане (-14%).

В разрезе профессий в июне наиболее востребованными у работодателей стали медсестры/братья (1,9 тыс.), санитары (1,7 тыс.) и водители автомобиля (1,7 тыс. вакансий).

Самых высоких зарплат ожидали соискатели следующих профессий: пилоты – в среднем от 2 млн тенге, начальники отдела в добывающей промышленности – 1,2 млн тенге, а также технические директора в IT секторе – от 1,2 млн тенге.

Наиболее высокооплачиваемыми вакантными рабочими местами, представленными на Enbek, являются:

инженеры по бурению (в среднем 848 тыс. тенге)

заместители начальника участка в обрабатывающей промышленности (~691 тыс. тенге)

горные инженеры (640 тыс. тенге).

"Таким образом, в начале лета работодатели заметно активизировались за счет сезонного спроса на неквалифицированный труд, тогда как число резюме осталось практически неизменным", – резюмировали в Минтруда.