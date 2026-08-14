Кому готовы платить 900 тысяч тенге в Казахстане: топ профессий на конец лета 2026 года

Еще недавно высокие зарплаты в Казахстане связывали с добывающими отраслями или с банковским сектором. Сейчас большие оклады предлагают и представителям других профессий. Какие специалисты сегодня ценятся выше всего, выяснял Zakon.kz.

Миллион тенге – уже не запредельно

На электронной бирже труда Enbek в середине августа отображается свыше 66 тысяч вакансий. Больше всего предложений приходится на Алматы и Астану, а также на Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую и Павлодарскую области.

При этом самые высокие зарплаты распределены по рынку неравномерно. Встречаются предложения от 900 тыс. тенге и выше, причем не только в нефтегазовой отрасли.

Среди высокооплачиваемых вакансий в Астане есть позиция в сфере HR, связанная с оплатой труда и вознаграждением сотрудников. Работодатели готовы платить такому специалисту от 880 тысяч тенге. От кандидата требуют высшее образование и не менее четырех лет опыта работы.

Еще выше предложение для помощника руководителя в Караганде – от 971 тыс. тенге. В описании вакансии указана позиция "советника директора по развитию рынка, арендным отношениям и экологическим программам".

В нефтегазовой отрасли предложение традиционно может достигать 800 тыс. тенге. Например, инженер по производственным операциям в Атырауской области может рассчитывать на 800 тыс. тенге при пятилетнем стаже и работе вахтовым методом.

В списке высоких зарплат оказались учителя

Одна из самых заметных особенностей нынешней выборки Enbek – достаточно высокие предложения в сфере образования.

Учителю математики в школе Северо-Казахстанской области предлагают начать работу с 527 тыс. тенге, причем в вакансии не требуется опыта работы. Учителю русского языка и литературы в Караганде – от 529 тыс. тенге, также без требования к стажу.

Для сравнения, по данным БНС среднемесячная номинальная заработная плата в сфере образования в I квартале 2026 года составляла 315,1 тыс. тенге. Средняя зарплата в среднем образовании была выше – 334,7 тыс. тенге, а в высшем образовании – 451,4 тыс. тенге.

Высокие предложения встречаются и в других сферах. Главному финансовому менеджеру в Астане предлагают от 700 тыс. тенге, специалисту по закупкам в Атырауской области – от 800 тыс. тенге. Заместителю начальника отдела кадров в Астане – от 700 тыс. тенге.

Для заведующего отделением в организации здравоохранения в Астане указана зарплата от 600 тыс. до 700 тыс. тенге. То есть отметка в 700 тыс. уже встречается не только в коммерческих и производственных компаниях, но и в социальной сфере.

Самые дорогие специалисты стоят больше миллиона

По данным Enbek за июль, наиболее высокое предложение среди профессий получил архитектор программного обеспечения – около 1,1 млн тенге.

Следом идут инженеры-инспекторы по безопасности полетов, которым работодатели были готовы платить около 910 тыс. тенге.

В обоих случаях речь идет о небольшом числе специализированных вакансий. Такие предложения не формируют массовый рынок труда и могут быстро исчезать после закрытия позиции.

При этом сама структура высокооплачиваемых вакансий показывает спрос на специалистов, от которых требуется либо узкая техническая квалификация, либо высокая ответственность.

Водителю автовоза – 1,2 млн, торговому директору – 1,5 млн

На частной рекрутинговой площадке сейчас насчитывается 14 199 вакансий с предложением от 500 тыс. тенге в месяц.

Здесь верхняя планка заметно выше. Например, операционному директору сети по Казахстану предлагают от 800 тысяч до 1,5 млн тенге на руки. Руководителю отдела маркетинга по Казахстану – 700 тыс. – 1,2 млн тенге на руки.

В последнем случае работодатель ищет поистине волшебника-специалиста, который должен фактически с нуля построить маркетинговую систему сети по всей стране: внедрить аналитику, повысить эффективность рекламы, запустить новые каналы привлечения клиентов и сформировать собственный отдел.

А вот водитель автовоза с категориями СЕ и С1Е без всяких предварительных условий может сразу рассчитывать на 1,2 млн тенге и дальнейший рост оклада.

Есть предложения и для квалифицированных специалистов с узкой специализацией. Проктологу-хирургу предлагают от 700 тыс. тенге на руки при опыте от одного до трех лет, главному бухгалтеру – от 800 тыс. тенге при опыте более шести лет.

Менеджеру по работе с клиентами предлагают 600 тыс. – 1 млн тенге на руки. Продавцу-консультанту в магазине женской одежды – от 500 тысяч до 1 млн тенге.

Отдельная группа вакансий связана с международными клиентами. Например, встречается предложение для англоязычного Sales Representative с зарплатой от $2 600 до вычета налогов.

Такие вакансии требуют особенно внимательной проверки условий: валюта выплаты, форма оформления, налоги и фактический объем дохода могут существенно влиять на итоговую сумму.

Где в Казахстане зарплаты выше всего

Данные БНС показывают, почему высокооплачиваемые вакансии чаще появляются в отдельных регионах.

По итогам I квартала 2026 года первое место по средней заработной плате заняла область Улытау – 637,3 тыс. тенге в месяц. Следом идут Атырауская область с 610,1 тыс. и Мангистауская область с 608,4 тыс. тенге. В Астане средняя зарплата составила 559,9 тыс. тенге, в Алматы – 551,6 тыс. тенге.

Отраслевая статистика объясняет, откуда берутся самые высокие предложения.

В I квартале 2026 года средняя зарплата в горнодобывающей промышленности составила 1,068 млн тенге. В воздушном транспорте – почти 1,1 млн тенге, в трубопроводном транспорте – чуть более 1 млн, в компьютерном программировании, консультационных и сопутствующих услугах – 1,283 млн тенге. В финансовой и страховой деятельности средняя зарплата составляла 1,01 млн тенге, а в деятельности головных компаний и управленческом консультировании – 1,218 млн тенге.

При этом средние отраслевые показатели не означают, что столько получает каждый сотрудник. Они объединяют руководителей и рядовых работников и потому заметно отличаются от зарплат, указанных в отдельных вакансиях.

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