Какие зарплаты сегодня предлагают работодатели в Казахстане

В Казахстане оживился малый бизнес. Об этом свидетельствуют увеличение числа вакансий и рост зарплат, сообщает Zakon.kz.

За первые шесть месяцев 2024 года малый бизнес Казахстана был весьма активен на рынке труда, разместив более 65 тысяч вакансий. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что говорит о существенном увеличении потребности в кадрах в данном секторе экономики.

Что касается регионов, то, как отмечают специалисты сервиса по поиску работы HH, наиболее активно малый бизнес развивался в крупных городах – Алматы и Астане, где было создано 27 573 и 16 554 вакансий, соответственно. Но наибольший прирост по сравнению с 2023 годом зафиксирован в Кызылорде (142%), Павлодаре (141%) и Семее (136%).

Топ-10 городов по количеству вакансий:

Алматы: 27 573 Астана: 16 554 Караганда: 2 843 Шымкент: 2 596 Костанай: 1 767 Атырау: 1 525 Актобе: 1 313 Усть-Каменогорск: 1 291 Павлодар: 1 240 Актау: 1 090

Наибольшую активность на рынке труда малого бизнеса показали компании из следующих отраслей:

Розничная торговля

Образовательные учреждения

Услуги для населения

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

Товары народного потребления (непищевые)

Заработные платы

Средняя предлагаемая заработная плата для работников малого бизнеса в первом полугодии 2024 года составила 304 тысячи тенге, что на 14% больше, чем в прошлом году (267 тысяч тенге). В Алматы и Астане показатели выше среднего по стране – 326 290 и 320 502 тенге, соответственно.

Средние и медианные предлагаемые зарплаты по профессиональным областям:

Фото: HH

Ранее мы рассказывали о том, какие зарплаты предлагает биржа труда в Казахстане.