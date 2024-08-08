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Какие зарплаты сегодня предлагают работодатели в Казахстане

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 10:57 Фото: freepik
В Казахстане оживился малый бизнес. Об этом свидетельствуют увеличение числа вакансий и рост зарплат, сообщает Zakon.kz.

За первые шесть месяцев 2024 года малый бизнес Казахстана был весьма активен на рынке труда, разместив более 65 тысяч вакансий. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что говорит о существенном увеличении потребности в кадрах в данном секторе экономики.

Что касается регионов, то, как отмечают специалисты сервиса по поиску работы HH, наиболее активно малый бизнес развивался в крупных городах – Алматы и Астане, где было создано 27 573 и 16 554 вакансий, соответственно. Но наибольший прирост по сравнению с 2023 годом зафиксирован в Кызылорде (142%), Павлодаре (141%) и Семее (136%).

Топ-10 городов по количеству вакансий:

  1. Алматы: 27 573
  2. Астана: 16 554
  3. Караганда: 2 843
  4. Шымкент: 2 596
  5. Костанай: 1 767
  6. Атырау: 1 525
  7. Актобе: 1 313
  8. Усть-Каменогорск: 1 291
  9. Павлодар: 1 240
  10. Актау: 1 090

Наибольшую активность на рынке труда малого бизнеса показали компании из следующих отраслей:

  • Розничная торговля
  • Образовательные учреждения
  • Услуги для населения
  • Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
  • Товары народного потребления (непищевые)

Заработные платы

Средняя предлагаемая заработная плата для работников малого бизнеса в первом полугодии 2024 года составила 304 тысячи тенге, что на 14% больше, чем в прошлом году (267 тысяч тенге). В Алматы и Астане показатели выше среднего по стране – 326 290 и 320 502 тенге, соответственно.

Средние и медианные предлагаемые зарплаты по профессиональным областям:

Какие зарплаты сегодня предлагают в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 10:57

Фото: HH

Ранее мы рассказывали о том, какие зарплаты предлагает биржа труда в Казахстане.

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