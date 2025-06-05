Четыре случая выпадения детей из окон произошли в Акмолинской области

С наступлением теплого сезона в Акмолинской области зарегистрированы четыре случая выпадения малолетних детей из окон, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что в Кокшетау скончался ребенок, после того, как выпал из окна. Еще два случая выпадения из окон произошли в Косшы, один – в Степногорске. Они чудом остались живы, но получили травмы.

Тревожная статистика повторяется из года в год. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 10 случаев, из них два со смертельным исходом. Наибольшее число происшествий произошло в Кокшетау – четыре, остальные зарегистрированы в Целиноградском, Бурабайском, Шортандинском, Атбасарском районах и в Степногорске.

"Из-за своей любознательности малыши особенно уязвимы перед открытым окном. Часто родители оставляют свои детей под присмотром пожилых родственников или несовершеннолетних. Но они должны помнить, что пожилые люди с трудом контролируют активное поведение малышей, а подростки не всегда адекватно оценивают уровень опасности". Старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции УМПС ДП Акмолинской области Айнагуль Куандыкова

Сотрудники ювенальной полиции в составе профилактических групп регулярно проводят разъяснительную работу среди населения. В рамках встреч различных форматов полицейские информируют граждан о необходимых мерах безопасности в быту, призывая быть особенно внимательными в отношении малолетних детей.

Полицейские отметили, что москитные сетки создают лишь иллюзию защиты, на самом деле они не выдерживают веса ребенка. Окна необходимо оборудовать специальными ограничителями, которые позволяют приоткрывать створку безопасно. Возле окон не должно быть мебели, по которой дети могут забраться на подоконник и ручки окон желательно оснастить блокирующими устройствами, чтобы исключить возможность самостоятельного открытия.

В МВД подчеркивают, что падение детей из окон остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях. Эксперты рассказали Zakon.kz, как сберечь жизнь.