Как в Казахстане получить адресную соцпомощь и на что можно рассчитывать

На 1 июля 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 245,5 тыс. человек из 45,7 тыс. семей на сумму 16,2 млрд тенге. На эти цели из бюджета предусмотрено 110,7 млрд тенге. Такие данные озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Известно, что основной целью АСП является выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 июля 2025 года дополнительная выплата назначена 75,2 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,1 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

Так, в настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

В ведомстве также напомнили, что 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Ранее в МТСЗН рассказали о выплатах по потере работы в Казахстане: что положено, кому и как получить, можно прочитать по этой ссылке.