Как в Казахстане получить адресную соцпомощь и на что можно рассчитывать
Известно, что основной целью АСП является выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 июля 2025 года дополнительная выплата назначена 75,2 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,1 млрд тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
Так, в настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).
В ведомстве также напомнили, что 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
Ранее в МТСЗН рассказали о выплатах по потере работы в Казахстане: что положено, кому и как получить, можно прочитать по этой ссылке.