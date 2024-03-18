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Законодательство РК

Как казахстанцам получить АСП

Как казахстанцам получить АСП, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 10:11 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 марта 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 312 тыс. человек из 58,8 тыс. семей. По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана, в текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 75,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)".Пресс-служба МТСЗН РК

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 марта т. г. дополнительная выплата назначена 94,9 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

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По состоянию на 1 февраля 2024 года адресная социальная помощь назначена 262,3 тыс. казахстанцев из 49,7 тыс. семей. Подробности здесь.

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