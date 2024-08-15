Что такое адресная социальная помощь и какой категории казахстанцев ее оказывают

По состоянию на 1 августа 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 371,9 тыс. человек из 70,2 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,5 млрд тенге. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5538 тенге) на каждого ребенка. На 1 августа текущего года дополнительная выплата назначена 115,4 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,3 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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По состоянию на 1 июля 2024 года АСП была назначена 355,3 тыс. человек из 67,1 тыс. семей.