Почти 40 млн тенге отсудил казахстанец у государства за три года "ада"

Казахстанец отсудил у Министерства финансов и Департамента полиции (ДП) 39 800 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Акмолинского областного суда от 15 июля 2025 года, мужчина является руководителем ТОО и крестьянского хозяйства.

"В октябре 2019 года в его отношении начали расследование уголовного дела по обвинению в совершении особо тяжкого и тяжкого уголовных преступлений, связанных с созданием и участием в ОПГ, с хищением чужого имущества. С сентября 2020 года по июль 2023 года он находился под стражей и домашним арестом", – рассказали в суде.

В декабре 2023 года уголовное дело прекратили за отсутствием состава уголовного правонарушения. И в отношении бывшего подследственного признали право на реабилитацию, возмещение вреда в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Мужчина обратился в суд. Так как в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, арестов он не имел возможности работать и остался без средств к существованию. В 2021 году ТОО признано банкротом, в 2023 году ему отказали в продлении права землепользования из-за несвоевременной подачи документов.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворили частично. В пользу предпринимателя взыскан материальный ущерб в 14 млн тенге, сумма утраченной заработной платы в 16,8 млн тенге и компенсация морального вреда в 9 млн тенге. Постановлением коллегии решение суда оставлено без изменения.

В 2024 году бывший начальник ДЧС Алматы, которого сначала осудили за злоупотребление властью, а потом оправдали, хотел отсудить у государства 100 млн тенге.